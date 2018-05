publié le 16/05/2018 à 19:22

L'enquête préliminaire pour "abus de faiblesse", qui visait le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, a été classée sans suite, a annoncé le parquet de Paris mercredi 16 mai. Les investigations n'ont "pas permis de caractériser dans tous ses éléments constitutifs une infraction pénale", a-t-il précisé.



Cette enquête avait été ouverte en février à la suite d'une plainte d'une habitante de Tourcoing (Nord) dont Gérald Darmanin a été le maire entre 2014 et 2017, qui affirmait s'être "sentie obligée" d'avoir des relations sexuelles avec lui pour obtenir un logement et un emploi. "Il ne m'a pas forcée à avoir des relations sexuelles avec lui, expliquait-elle à Médipart. Je me sentais obligée de le faire pour avoir un logement et un travail"

Le ministre de l'Action et des Comptes publics avait été entendu le 12 avril dernier. Niant fermement les accusations de la plaignante, il avait déposé plainte le 2 mars pour dénonciation calomnieuse. Une autre affaire, dans laquelle Sophie Patterson-Spatz l'accusait de l'avoir violée en 2009, a également été classée sans suite en février.