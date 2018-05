Visé par des menaces de mort, Gérald Darmanin a porté plainte

publié le 03/05/2018 à 11:58

"Salaud, traître, faux-cul, pédé… avec Macron tu finiras comme Paul Doumer (président de la IIIe République, assassiné en 1932, ndlr)… Pauvre type, pauvre con… Tu gâches ta vie". Voici un extrait d'une lettre anonyme qu'aurait reçue la mère du ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin.



Par la voix de son avocat, ce dernier a indiqué avoir déposé deux plaintes le 27 avril à Paris, après avoir reçu par courrier des menaces de mort. La première pour "menaces de crime à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique" porte sur deux lettres reçues à son ministère. On peut y lire : "Le Lieutenant du Christ meurt innocent nous pardonnons aux républicains leurs crimes et nous prions Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur les Français" ou encore "L'enfer fiscal est la cause des paradis fiscaux".

Mais le ministre a déposé une seconde plainte pour "menaces de mort à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique", après que sa mère a reçu également deux lettres, en août 2017 et mars 2018, où il est notamment écrit : "Traître, Judas, faux-cul qui se voit déjà Ministre de Macron en 2022, t’inquiète pas, les femmes parlent et parleront… nul nul", en référence aux accusations de viol dont il a fait l'objet.