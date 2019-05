François-Xavier Bellamy et Manon Aubry invités du Grand Jury

Manon Aubry et François-Xavier Bellamy

publié le 19/05/2019 à 10:23

François Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains et Manon Aubry, pour la France Insoumise sont invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 19 mai dès 12h. Politiquement, tout les oppose. Mais ils ont quelques points communs : leur jeunesse, 33 ans pour l'un, 29 ans pour la seconde et donc ils renouvellent, ils rafraîchissent la classe politique française. Puis pour les deux, c'est leur première campagne.



Pour François-Xavier Bellamy, on lui demandera comment il explique son reflux dans les sondages : où sont passés ses électeurs ? Avec quelles idées les rattraper dans cette dernière semaine de campagne ?

C'est le même défi aussi pour Manon Aubry qui approche péniblement les 10% quand Jean-Luc Mélenchon en 2017 avait fait deux fois plus. Quel programme des Insoumis pour tenter une remontada ?