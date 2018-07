publié le 29/12/2016 à 07:00

Il espère bien être le candidat de la gauche pour l'élection présidentielle. Arnaud Montebourg a mis en ligne mardi 27 décembre ses propositions pour la présidentielle 2017. Parmi elles, certaines sont inédites, comme la création de 5.000 postes dans les hôpitaux. L'ancien ministre de l'Économie développe sur son site "plus de soixante-dix propositions", surlignant "vingt propositions-clés". L'entourage du candidat à la primaire de la gauche a précisé que ce programme pourra s’étoffer. Peut-être fera-t-il alors des propositions en lien avec la culture, absentes jusqu'à présentes.



La première proposition du candidat est claire : "Mettre fin à l’austérité aveugle, abroger la loi travail et lancer un grand plan de relance de 30 milliards d’euros pour soutenir la croissance économique". En lançant sa campagne le 21 août, le candidat avait d’abord affirmé vouloir "renégocier" la loi travail, avant de rectifier le tir à l’occasion d’un déplacement à Florange (Moselle).

François Kalfon, directeur de campagne d'Arnaud Montebourg et invité de RTL le 29 décembre, reviendra sur ses propositions et sur la campagne du candidat. Selon un sondage publié début décembre, l'ancien ministre est au coude-à-coude avec Manuel Valls dans l'hypothèse où les deux candidats se retrouvent au second tour de la primaire. Mais Benoît Hamon effectue un début de campagne dynamique et pourrait bien venir inquiéter les favoris du scrutin.



