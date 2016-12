Les deux candidats à la primaire de la gauche ont signé une pétition où ils s'engagent à "préserver notre Sécurité sociale". Elle compte environ 185.000 signatures.

Crédit : PHILIPPE DESMAZES / AFP Vincent Peillon et Arnaud Montebourg, le 14 novembre 2013

par Marie-Pierre Haddad , Avec AFP publié le 23/12/2016 à 16:05

C'est une attaque directe contre François Fillon. Vincent Peillon et Arnaud Montebourg, candidats à la primaire de la gauche, se sont engagés à garantir le niveau de remboursement des soins par la Sécurité sociale. Les deux anciens membres du gouvernement de François Hollande ont signé une pétition en ligne initiée par le professeur André Grimaldi. "Je m'engage à préserver notre Sécurité sociale, pour qu'elle remplisse pleinement son rôle de protection de tous les Français, face à toutes les maladies, qu'elles soient graves ou bénignes, aiguës ou chroniques", a déclaré dans un communiqué l'ancien ministre de l'Éducation.



"Oui je m'engage à protéger la Sécurité sociale, cet acquis fondamental de notre pays", a de son côté tweeté Arnaud Montebourg. Cette pétition a déjà reçu quelque 185.000 soutiens sur le site change.org, dont de nombreux médecins comme la pneumologue Irène Frachon, qui a dénoncé le scandale du Mediator, mais aussi des infirmières, des universitaires et autres personnalités comme le philosophe Michel Onfray ou le comédien François Morel.



Ce texte a été rédigé en réaction au programme de François Fillon qui "souhaitait réserver les remboursements de la Sécurité Sociale aux seules maladies graves ou chroniques", souligne André Grimaldi, en se félicitant que le candidat LR ait "changé d'avis et reculé devant le tollé provoqué par sa proposition". "Mais il faut faire beaucoup plus pour obliger les candidats à la présidence de la République à s'engager à ne pas diminuer les remboursements des soins préventifs et curatifs par la Sécu", a ajouté le professeur dans un additif à sa pétition paru mercredi, en estimant que "les assurances complémentaires ne peuvent pas assumer le rôle de la Sécurité sociale".