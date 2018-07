François Fillon écoute la chronique de Laurent Gerra

et Jade

François Fillon était l'invité des Petits-déjeuners de la présidentielle de RTL le jeudi 30 mars. Comme ses prédécesseurs Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Benoît Hamon, le candidat de la droite s’est plié au jeu de la chronique de Laurent Gerra. L'humoriste s'est d'abord glissé dans la peau de Valéry Giscard-d'Estaing, qui témoigne son soutien à François Fillon avec un schéma très approximatif. Il reprend ensuite le timbre du chanteur Renaud, qui souhaite au candidat de rester "toujours vivant, toujours debout et pis aussi de trouver les mots."



Laurent Gerra imite ensuite Pierre Bellemare, qui anime un télé-achat bien spécial : "Nous vous proposons d'acquérir (...) les objets de campagne de François Fillon !" Au menu : "costumes sur-mesure", des "casseroles", un "kit d'affaires inédites" et "un chapelet d'injures spécialement rédigées à la main par Christine Angot".

L'imitateur emprunte ensuite la voix de François Hollande, qui appelle pour récuser les accusations de cabinet noir : "Il n'y a aucune fuite dans mon cabinet, je le rendrai dans l'état où l'on aimerait le trouver en rentrant !" Enfin, Laurent Gerra conclut avec l'École des Favs, le télé-crochet spécial candidats à la présidentielle. Pastichant Jacques Martin, il accueille François Fillon : "Ne t'en fais pas, ça va bien se passer. Je ne suis pas Christine Angot."