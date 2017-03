publié le 16/03/2017 à 19:42

Le dossier judiciaire s'épaissit. Le parquet national financier va enquêter sur les conditions dans lesquelles des costumes de luxe ont été offerts à François Fillon, d'après une source judiciaire citée par l'AFP qui confirme une information de Marianne. Selon Le Parisien, les juges auraient demandé un supplétif pour enquêter sur ces soupçons de trafic d'influence. Il y aurait eu deux perquisitions chez Arnys, le tailleur de luxe parisien du candidat de la droite.



Selon les dernières révélations, évoquées dimanche 12 mars par le JDD, un mécène aurait signé le 20 février un chèque de 13.000 euros pour le règlement de deux costumes achetés chez Arnys. À cela s'ajouteraient selon l'hebdomadaire près de 35.500 euros "réglés en liquide" pour de précédents achats au profit de François Fillon chez ce tailleur, pour un montant de près de 48.500 euros au total depuis 2012.

Mardi 14 mars, François Fillon a été officiellement mis en examen dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs pesant sur sa femme Penelope et ses enfants Marie et Charles. Le candidat à la présidentielle est poursuivi pour détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, recel et complicité d'abus de bien sociaux et manquement aux obligations de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.