Qui est Christine Angot, la femme de l'échange musclé avec François Fillon ?

publié le 24/03/2017 à 20:14

Après Alexandre Jardin ou Jérôme Kerviel, la romancière Christine Angot était invitée sur le plateau de L'Émission politique de France 2 pour débattre avec l'invité politique auquel était consacré le programme ce 23 mars : François Fillon. "Vous ne reculez devant rien ! Votre parole est malhonnête", lui a-t-elle adressé, l'air peu empathique, comme à son habitude. "Je vous dis ce que je ressens et nous sommes des millions à ressentir cela", a-t-elle lancé au candidat Les Républicains, au cours d'un échange des plus animés.



En février, dans une tribune publiée dans Le Journal du Dimanche, elle s'adressait à François Hollande pour lui demander de se présenter à la présidentielle, n'hésitant pas à tutoyer le résident de l'Élysée qui n'est pourtant pas l'un de ses proches. "Quand j'ai appris que vous aviez renoncé, je me suis dit 'très bien, de toute façon t'avais aucune chance de gagner, c'est très bien, libère le terrain''', lui adressait-elle. Si elle se plaît à interpeller les hommes politiques, Christine Angot a elle aussi été plusieurs fois une proie de choix pour les médias.

Des écrits sulfureux et impudiques

Née le 7 février 1959 à Châteauroux, Christine Angot est de ces personnalités que les médias adorent détester. Après des études de droit européen, elle a rapidement abandonné les bancs du Collège d'Europe, à Bruges, pour se consacrer à l'écriture. Elle s'est fait connaître en 1999 avec L'Inceste (éd. Stock), autofiction qui relate notamment une expérience incestueuse de l'héroïne avec son père. L'ouvrage, sulfureux, est devenu l'une des plus grosses ventes littéraires d'alors. En 2000, tandis qu'elle en assurait la promotion devant Thierry Ardisson, elle quittait, agacée mais dans un calme déconcertant qui lui est propre, le plateau de Tout le monde en parle.

> Christine Angot se fâche et quitte le plateau de Thierry Ardisson | Archive INA

Aujourd'hui âgée de 58 ans, Christine Angot n'en était pas, jeudi 23 mars devant François Fillon, à son premier coup d'éclat médiatique. Habituée à susciter la controverse, dans une voix souvent douce et laconique, elle s'était également accrochée, en mars 2014, avec la chroniqueuse Natacha Polony dans On n'est pas couché, n'appréciant pas la critique que celle-ci faisait de son livre.

> Clash Christine Angot / Natacha Polony On n'est pas couché 22 mars 14 #ONPC

En 2013, elle était condamnée pour atteinte à la vie privée par l'ex-femme de l'un de ses compagnons, qu'elle avait illustrée malgré elle dans l'un de ses livres, Les Petits. "À la parution de son livre, j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Tout est vrai dans son livre, c'est ma vie. Elle veut ma mort, détruire mes enfants", confiait la victime à L'Express.



La romancière manie l'impudeur dans nombreux de ses ouvrages, au risque de multiplier les controverses. "Il n'y a pas de demi-mesure, ou alors il y a des demi-livres", arguait-elle en 2002, toujours sur le plateau de Tout le monde en parle. Ainsi "quand un Angot nouveau est annoncé, les critiques se demandent qui sera 'la prochaine victime'", écrit une critique littéraire dans L'Obs. Outre ses fracas médiatiques, la romancière reste une vedette très suivie du monde littéraire. Lauréate du prix France Culture en 2005, du prix de Flore en 2006 , elle a reçu en 2015 le prix Décembre pour Un amour impossible (éd. Flammarion).