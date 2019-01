"Foulards rouges" : "On a tous les bords politiques", affirme Corinne Chabert

publié le 27/01/2019 à 11:37

Une nouvelle couleur s'invite dans la rue. Après les "gilets jaunes", voici les "foulards rouges". Au lendemain de l'acte 11 de la mobilisation citoyenne, ces derniers se sont donné rendez-vous à Paris pour défendre "la démocratie et les institutions". "On n'est pas anti-gilets jaunes mais on est contre la manière de se faire entendre. On ne supporte plus cela", explique Corinne Chabert, représentante des "foulards rouges".



Une position qui incite de nombreux "gilets jaunes" à dénoncer une manifestation politique et donc "pro-Macron". "On a l'habitude, ça fait un mois et demi que ça dure, dit-elle. Mais je tiens à préciser qu'il y a des militants de La France insoumise qui se retrouvent dans notre discours car ils ne se retrouvaient pas dans les violences".

Une manière pour Corinne Chabert d'affirmer que les "foulards rouges" n'ont "rien à voir avec La République En Marche". "On a tous les bords politiques dans notre mouvement", clame-t-elle sur RTL.



La majorité embarrassée

Malgré tout, la question s'est posée dans les rangs de la majorité de prendre part à cette manifestation alors qu'aucune consigne n'a été émise par Édouard Philippe. La seule obligation étant de participer au grand débat national.



Quant aux parlementaires, la seule consigne donnée par Stanislas Guerini est de manifester sans l'écharpe tricolore si certains souhaitent prendre part à cette "marche républicaine des libertés". "Je ne veux pas que, politiquement, le signal adressé par La République En Marche soit un signal de division (...) Je privilégie l'investissement de tous les marcheurs dans le grand débat national".