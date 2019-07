publié le 11/07/2019 à 16:54

Quinze parlementaires dans le viseur du parquet nationale financier (PNF). Selon Le Monde, Jean-Christophe Cambadélis, ex-premier secrétaire du Parti socialiste et Yves Détraigne, sénateur MoDem, ainsi que 13 autres parlementaires de l'ancienne législature (2011-2017) font l'objet d'enquêtes préliminaires de la part du PNF.

En cause, le signalement fin 2018 par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), de dépenses injustifiées sur leur indemnité représentative de frais de mandat (IRFM). Au total, des "frais" présumés qui iraient "de 20 000 à 80 000 euros par élu", nous-dit le quotidien.

Depuis 2015, cette enveloppe (de 5.840 euros net mensuels pour les députés et de 6 109 euros net pour les sénateurs), doit être attribuée à des postes budgétaires spécifiques, tels que les "frais de permanence et d’hébergement, de transport, de représentation et de réception, de communication et, enfin, de formation", précise encore Le Monde.