Fillon peut-il encore rester candidat ?

publié le 31/01/2017 à 21:47

François Fillon fait face à la deuxième salve de révélations du Canard enchaîné. Son épouse aurait touché 900.000 euros entre l'Assemblée pendant 15 ans et la Revue des deux mondes. Ses enfants embauchés lorsqu'il était sénateur et alors qu'ils n'étaient pas diplômés ont touché 84.000 euros. Alors François Fillon est-il au pied du mur ? Peut-il encore rester candidat ?



Pour Philippe Besson, le mal est fait. "Les faits ni les sommes ne sont contestés par François Fillon. C'est un choc violent pour les Français, explique l'écrivain. Il est décrédibilisé dans cette affaire de népotisme". D'après Jean-Claude Dassier, "La justice n'a encore rien dit mais François Fillon est déjà condamné. Son image est en miettes", déplore le journaliste. "Son projet était de faire des réformes mais on l'accuse de se gaver avec l'argent public. Je pense qu'il n'ira pas au bout", prédit Jean-Claude Dassier qui s'inquiète d'un problème démocratique "si la droite se retrouve sans candidat". Pour Ivan Rioufol, l'objectif de "ce dézingage professionnel" est rempli. "Ce qui m'irrite, c'est qu'on a un candidat affaibli qui avait tout de même réussi à poser des questions essentielles, or plus personne n'en parle et cela arrange la gauche", accuse l'éditorialiste.



On refait le monde avec :

- Jean-Claude Dassier, vice président de Valeurs Actuelles

- Ivan Rioufol, éditorialiste au Figaro

- Hélène Pilichowski, journaliste

- Philippe Besson, écrivain