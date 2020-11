Fête à Joinville-le-Pont : "Une insulte aux professions de santé", dénonce le maire

publié le 23/11/2020 à 11:03

Une semaine après une soirée clandestine, ce dimanche 22 novembre dans la soirée, les forces de l'ordre ont de nouveau dû intervenir à Joinville-le-Pont, dans la même maison, pour une fête privée. 16 personnes ont été verbalisées. Olivier Dosne, maire de la commune, était présent lors de l'intervention de la police.

"Je suis arrivé sur place dès que les fêtes m'ont été signalées, lieu maintenant célèbre malheureusement, une propriété non fermée, avec 16 jeunes filles qui venaient fêter un anniversaire et surprises d'être interpellées par la police. Elles n'avaient pas regardé les médias depuis 8 jours apparemment", témoigne le maire, qui décrit "une véritable boite de nuit à l'intérieur".

Lors de la première fête clandestine, qui avait rassemblé plus de 300 personnes le 13 novembre dernier, l'élu avait parlé "d'attentat", "d'acte criminel". Cette fois "c'est même pire", dit le maire. "Je pense que la France entière a découvert Joinville sous une facette qui n'est pas la sienne. On ne peut pas me faire croire aujourd'hui qu'un propriétaire puisse rester aussi peu conscient de la gravité de la situation et puisse continuer à louer cette salle", dit Olivier Dosne.

"Je suis en colère parce que c'est une insulte aux professions de santé, à toutes les personnes qui se battent contre la maladie, à tous ces commerces qui sont fermés. Potentiellement on est en création de cluster", martèle t-il.