Féminicides : "On n'est pas à la hauteur", déplore Yannick Jadot

publié le 05/05/2021 à 18:39

Une femme de 31 ans, mère de famille est morte mardi à Mérignac, près de Bordeaux, après avoir été brûlée vive par son mari violent récidiviste dont elle s'était séparée. "C'est horrible. Il y a trois enfants qui ont perdu leur maman", déclare Yannick Jadot, invité de RTL ce mercredi.

"C'est le 39e féminicide depuis le début de cette année. Les choses ont évolué, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé ces dernières années, il y a une prise de conscience", explique le député EELV. "Il faut aller beaucoup plus vite. Il faut s’inspirer des pays comme l’Espagne. Il faut aller beaucoup plus vite sur les ordonnances de protection, sur les bracelets de non-rapprochement", dit-il.

Selon l'ancien candidat à la présidentielle, "on connait des moyens de réduire les féminicides, il n'est pas possible que la France soit aussi à la remorque. On n'est pas à la hauteur des drames absolument effroyables auxquels nous assistons", insiste-t-il.