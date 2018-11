publié le 12/11/2018 à 18:36

Agir pour le bon, et pour de bon ! Telle est la vocation de l’application We Act for Good (WAG), lancée lundi par WWF, qui veut devenir la référence des consommateurs pour mieux s'alimenter et réussir au quotidien à réduire l'impact de notre mode de vie sur l'environnement.



Un projet ambitieux pour un principe d’utilisation simple : WAG offre des conseils pour réduire sa consommation d'eau, limiter ses émissions de gaz à effet de serre ou encore manger des produits locaux. Des recommandations distillées sous forme de défis, pour accompagner les consommateurs vers des comportements plus éco-responsables.

“C’est une arme de transition massive, parce que si nous le faisons tous. Si nous sommes des millions à télécharger WAG, cela enverra un message politique très, très fort à l’ensemble de décideurs”, assure Pascal Canfin, directeur général du WWF France.

#WeActforGood c'est quoi ?



C'est l'appli qui te donne le pouvoir de mieux consommer grâce à :

¿ 30 000 lieux autour de toi à découvrir

¿ 500 défis personnalisés à relever

¿ 1 communauté engagée à rejoindre



Des applications nombreuses

Des applications ludiques pour le quotidien, qui se multiplient, dans tous les domaines, comme par exemple Yuka qui propose de scanner le code-barre d'un aliment pour obtenir sa composition et connaître ses effets sur la santé.



Des outils numériques, dans le creux de la main pour agir sans attendre. En 2015, alors que les chefs d'État du monde entier sont réunis à Paris lors de la COP 21, Elliot Lepers lance 90jours, la première application du genre.

> 90jours — Votre assistant personnel de transition écolo

Trois ans plus tard, le créateur de l’application tire un bilan positif. “Ça a déjà été téléchargé plus de 550.000 fois. Et on vient de dépasser les deux millions de défis réussis en trois ans, ça impacte de plusieurs centaines de millions de litres d'eau et CO² qui sont évités chaque année."



Une nouvelle version de l'application sera lancée dans les prochains jours. 90 jours ou Wag, deux chemins mais une même méthode : jouer un peu tous les jours à préserver l'environnement.