Invitée de RTL, la ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, annonce que l'ambassadeur de France rentre à Rome. Il avait été rappelé par le Quai d'Orsay le 7 février dernier.



"Le président de la République italienne, Monsieur Mattarella a appelé le président Macron, ils se sont parlés, ils ont dit ensemble à quel point l'amitié entre la France et l'Italie était importante, à quel point les deux pays ont besoin l'un de l'autre", a-t-elle expliqué.

"Nous avons aussi entendu des leaders politiques qui s'étaient laissés aller à des paroles ou à des comportements inamicaux ou franchement inacceptables montrer qu'ils le regrettaient. (...) Je crois que l’Italie a besoin de la France. Travaillons ensemble", a détaillé Nathalie Loiseau.



La France avait rappelé son ambassadeur le 7 février, après une série de "déclarations outrancières" et "d'attaques sans fondement" et sans "précédent" de responsables italiens. "La France a fait, depuis plusieurs mois, l'objet d'accusations répétées, d'attaques sans fondement, de déclarations outrancières que chacun connaît et peut avoir à l'esprit", avait alors déclaré la porte-parole du Quai d'Orsay dans un communiqué.