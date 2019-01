publié le 29/01/2019 à 19:24

François-Xavier Bellamy est contesté parce qu’au fond c'est quelqu'un avec qui on dinerait volontiers mais dont la présence à la tête de la liste LR pour des élections aussi difficiles que les européennes, apparait saugrenue. D'un côté, c'est un jeune philosophe brillant, qui a publié de bons livres, un conférencier apprécié. Mais de l'autre, en politique, c'est un novice, un débutant.





Sur le fond, il a une intelligence large mais il a un spectre idéologique étroit. C'est un catholique ultra conservateur notamment en matière de société, libéral en économie, ambigüe sur l'Europe, bref ce n'est pas un fédérateur. Laurent Wauquiez l'a choisi parce que lui-même ne veut pas y aller.

Il a donc choisi Bellamy et l'a flanqué, d'un côté d'Agnès Evren, une proche de Valérie Pécresse et d'autre part, d'Arnaud Dangean, qui lui est un spécialiste des questions de défense, de sécurité et de terrorisme. Disons que ce n'est pas la preuve d'une très grande certitude d'avoir fait le bon choix.



Au fond, Laurent Wauquiez fait du fillonisme dur et attend de François-Xavier Bellamy qu'il fasse du fillonisme chic.