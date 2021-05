Essonne : Georges Tron a démissionné de son mandat de maire de Draveil

Le maire de Draveil Georges Tron devant les assises pour un procès en appel pour viol et agressions sexuelles

publié le 26/05/2021 à 00:36

L'ex-secrétaire d'État Georges Tron, incarcéré depuis sa condamnation en appel pour viol et agressions sexuels en février, a démissionné de son mandat de maire de Draveil dans l'Essonne, a indiqué à l'AFP le premier adjoint Richard Privat. Maire LR depuis 25 ans de cette ville où il a été réélu à plus de 64% lors des élections municipales en 2020, l'ex-secrétaire d'État dirigeait Draveil, malgré sa condamnation, provoquant la colère des élus d'opposition et des associations féministes.

"Je vous confirme la démission de Georges Tron de son mandat de maire", a dit son premier adjoint à l'AFP. Après un feuilleton judiciaire de dix ans et un acquittement en première instance, Georges Tron a été condamné en appel en février à cinq ans de prison dont trois ferme pour viol et agressions sexuelles sur une ancienne collaboratrice à la mairie, assortis de six ans d'inéligibilité. Il s'est pourvu en cassation.

Mais plusieurs mois après cette condamnation, l'opposition et les associations féministes critiquaient son "omniprésence" à la tête de la mairie, avec laquelle il est en contact "quotidiennement". Le 12 mai, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait indiqué que le gouvernement travaillait sur "les conditions" de la révocation de Georges Tron.