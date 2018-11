Éric Zemmour : "Le 17 novembre est une jacquerie fiscale"

publié le 16/11/2018 à 11:09

Blocages des routes et points stratégiques, actions de sensibilisation symboliques, manifestations contre la hausse du prix des carburants... Les "gilets jaunes" veulent mettre la France à l'arrêt, samedi 17 novembre. Plus de 1.500 actions sont attendues sur tout le territoire. Mais seule une centaine a été déclarée en bonne et due forme auprès des autorités. Ces dernières ne craignent pas forcément de débordements majeurs mais restent vigilantes face au haut degré d'improvisation du mouvement.



Pour Nicolas Domenach, "Emmanuel Macron peut craindre ce mouvement car on a l'impression depuis plusieurs semaines que tout est la faute du pouvoir". "Tout se catalyse contre lui, poursuit-il. Il a fait des erreurs, les a peut-être multipliées, a même reconnu qu'il en avait commis, mais beaucoup de choses ne dépendent pas de lui. L'essence est devenu le pain d'autrefois, il ne l'a pas compris".

"Emmanuel Macron n'est pas l'expression d'un nouveau monde mais l'aboutissement ultime d'un système qui a plusieurs décennies, abonde Éric Zemmour. C'est l'incarnation de la fin du système qui fait la même politique depuis 30 ou 40 ans (...) qui privilégie les métropoles contre tous les autres territoires", ajoute-t-il.

Selon le polémiste, la mobilisation du 17 novembre "est ce qu'on appelle une jacquerie. C'est une jacquerie fiscale. C'est très inquiétant mais c'est le gouvernement qui a créé ça", estime-t-il, à travers "l'augmentation de la fiscalité que l'on dissimule derrière un paravent écologique".