Éric Woerth est l'invité du Grand Jury

publié le 03/10/2019 à 13:22

Des baisses d'impôts pour les ménages, mais peu d'efforts sur le déficit et des entreprises mises à contribution : le projet de budget 2020 suscite inquiétudes et critiques du patronat et des tenants de la rigueur, tandis que la gauche fustige un engagement insuffisant dans la transition écologique.

La première est venue du président de la commission Éric Woerth (LR) : ce projet de loi est "un budget de dépense alors qu'on aurait eu besoin d'un budget d'investissement", a-t-il affirmé, pointant aussi "la baisse du déficit la plus faible depuis 10-15 ans" et une dette qui "se stabilise à un très haut niveau".

D'autres députés Les Républicains ont enfoncé le clou sur le sujet de la rigueur budgétaire, s'interrogeant sur le "renoncement" aux ambitions de réduction du déficit affichées en début de quinquennat.

