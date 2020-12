publié le 06/12/2020 à 16:58

Un retard de six minutes. Vendredi 4 décembre, Marlène Schiappa est arrivée en retard à l'Assemblée et a été rappelée à l'ordre. Le député Les Républicains Raphaël Schellenberger s'est agacé de cette situation : "Il y a beaucoup de ministres dans ce gouvernement, peut-être même plus qu'il n'y en a jamais eu, et il ne s'est pas trouvé un seul ce matin pour être à l'heure. (…) Commencer sans vous la discussion d'un texte de loi, c'est juste mépriser la Constitution".

Après avoir présenté ses excuses, Marlène Schiappa a expliqué qu'elle avait du s'occuper de son enfant malade. Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, la ministre déléguée à la Citoyenneté est revenue sur cette séquence très commentée sur les réseaux sociaux.

"J'ai fini la veille au Sénat à 2 heures du matin. Je ne vois donc pas ma fille malade quand j'arrive chez moi (...) Je prends les dix minutes de toutes mamans ou tous papas pour prendre sa température et lui demander comment elle va", explique-t-elle.

"Je préfère arriver avec six minutes en retard où que ce soit, même avec la reine d'Angleterre"





Marlène Schiappa a ajouté : "Je préfère arriver avec six minutes en retard où que ce soit, même avec la reine d'Angleterre et avoir pris le temps de prendre la température de ma fille et de lui faire un bisou (...) plutôt que d'arriver à l'heure et me dire toute la journée, que je n'ai même pas pris le temps de m'occuper d'elle".

La ministre évoque aussi le fait d'avoir pu répondre aux critiques à l'Assemblée nationale. "J'ai la chance de pouvoir me dire : 'Si on veut me faire perdre mon emploi pour cela, ainsi va la vie' (...) Je voudrais adresser un mot de solidarité à toutes les femmes, à toutes les mères et aux papas qui parfois n'ont pas d'autres choix que d'arriver en retard (...) et à qui ont fait des remontrances au travail. Cela ne doit pas être tabou d'avoir des enfants".

