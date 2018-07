et Sarah Belien

publié le 29/12/2017 à 09:31

Après quelques jours de repos dans les Pyrénées, Emmanuel Macron présentera dimanche 31 janvier 2017 ses premiers vœux aux Français. Pour le moment rien n'a filtré sur la manière dont le Président va se plier à l'exercice. Et l'Élysée est avare de confidences, comme pour ménager l'effet de surprise.



Emmanuel Macron innovera-t-il pour cette tradition établie par le Général de Gaulle ? En tout cas, le Président de la République donnera bien une allocution télévisée qui sera diffusée à 20 heures le soir du réveillon du Nouvel an.

Cet exercice ultra-classique, dont la forme a peu varié au fil des années, pourrait bien changer cette année. Les conseillers du Président lui ont fait des propositions pour tenter de renouveler le genre et parmi lesquelles il devait trancher.

Ce discours sera également l'occasion pour Emmanuel Macron de revenir rapidement sur son action et de son gouvernement au cours de l'année écoulée et parfois, l'annonce de réformes et d'un cap pour l'année à venir.



Seul changement notable pour le moment, c'est l'annonce que les cérémonies de vœux ne seront pas étirées sur tout le mois de janvier comme ont eu l'habitude de faire ses prédécesseurs.