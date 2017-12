publié le 26/12/2017 à 12:15

Doudoune, restaurant, bain de foule et soleil... Emmanuel Macron et sa femme Brigitte ont choisi la station La Mongie dans les Hautes-Pyrénées pour skier pendant leurs vacances de Noël.



Le Président et son épouse avaient un programme chargé lors de leur première journée, lundi 25 décembre : petite balade au pied du Pic du Midi, déjeuner dans un restaurant d'altitude tenu par un de ses amis, quelques descentes en ski et en fin d'après-midi, passage dans des boutiques de la station.

"Ça va amener un peu plus de monde de savoir que le Président de la République vient tranquillement manger et faire du ski à La Mongie. Je pense que c'est très bien pour la station, ça change un peu des Alpes", déclare Jules, employé dans un des restaurants de la station.

C'est une bonne surprise également pour les vacanciers de la station, comme François, possédant un appartement sur le lieu. "C'est impressionnant de voir le Président dans la station. On s'y attendait pas forcément." Ce mardi, le programme est quasiment identique pour les Macron, ski en fin de matinée, et petite balade au cœur de la station en fin d'après-midi.