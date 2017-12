VIDÉO - Les moments politiques marquants de 2017

publié le 29/12/2017 à 07:05

L'année politique de 2017 a été principalement rythmée par l'élection présidentielle et ses premières conséquences. La dernière ligne droite de la campagne aura été particulièrement mouvementée, entre les diverses démonstrations de force avec les meetings, le coup de com' de Jean-Luc Mélenchon avec son hologramme, les débats télévisés entre les candidats ou encore les révélations sur le feuilleton du "Penelope Gate" de François Fillon.



Surtout, le système politique français n'avait jamais connu un tel choc depuis 1958. La présidentielle a été un véritable séisme qui a balayé, en quelques mois, les deux principales formations politiques du pays (le Parti socialiste et Les Républicains) et propulsé le Front national au second tour pour la deuxième fois de son histoire. Au bout du compte, ce souffle de "renouvellement politique" aura surtout permis à Emmanuel Macron de devenir le plus jeune président de l'histoire de la Ve République, puis à La République en Marche de faire entrer de nombreux novices à l'Assemblée nationale.

Les premiers mois d'Emmanuel Macron sont rapidement marqués par le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, le 1er juin. C'est à cette occasion qu'il détourne le "Make America Great Again" de Donald Trump pour faire le slogan "Make Our Planet Great Again". Cela ne l'empêchera pas de convier le président américain au traditionnel défilé du 14 juillet, auquel le général Pierre de Villiers a aussi assisté avant de démissionner avec fracas après un vif désaccord avec le chef de l'État.

Le début du quinquennat, c'est aussi la nouvelle réforme du Code du travail. Les ordonnances, signées en direct à la télévision par Emmanuel Macron, ont généré de nombreux débats à l'Assemblée nationale et incité les députés de la France insoumise à plusieurs coups d'éclats pour essayer de mener l'opposition. Au sein de celle-ci, d'ailleurs, Les Républicains se sont déchirés à cause des Constructifs et ont fini par se désigner un nouveau chef : Laurent Wauquiez.