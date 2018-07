Emmanuel Macron va s'exprimer dans la presse cette semaine

publié le 29/08/2017 à 07:34

C'est sans doute le signe le plus clair du changement que le président de la République est en train d'opérer dans sa communication. Il aura fallu près de quatre mois pour qu'Emmanuel Macron accepte de répondre à une interview en bonne et due forme. Après des semaines de négociations avec Le Point, il a finalement répondu aux questions des journalistes de l'hebdomadaire. Un entretien qui avait été envisagé au début de l'été dans un premier temps, mais repoussée par le chef de l'État, qui souhaitait y faire des annonces budgétaires et "créer la surprise". L'interview a été réalisée mercredi 23 août dans le plus grand secret, et sera jeudi 1er septembre en kiosque.



En panne dans les sondages à la veille d'une rentrée délicate, Emmanuel Macron semble renoncer à sa stratégie de la parole rare, pour s'adresser désormais plus régulièrement aux Français. "Ce n'est pas un changement de stratégie car le président a vocation à prendre la parole dans un moment utile et pertinent" alors que "l'action du gouvernement entre dans une nouvelle étape", se défend pourtant l'entourage du chef de l'État.