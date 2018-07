publié le 26/02/2017 à 13:04

RTL lance, vendredi 3 mars, de 7 heures à 9 heures, son nouveau rendez-vous politique : Les Petits-déjeuners de la présidentielle. Pour sa première, l'émission aura pour invité Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République sous la bannière de son mouvement, "En Marche !". L'occasion pour lui d'expliquer son rapprochement avec le président du MoDem de François Bayrou et de préciser la teneur de son projet pour la France.



Les Petits-déjeuners de la présidentielle, lancés en direct et en public depuis le grand Studio de RTL, seront retransmis en live vidéo sur RTL.fr et sur Facebook. De 7 heures à 9 heures, le candidat à la présidence de la république sera confronté aux grandes signatures de RTL, toutes réunies autour d'Yves Calvi. Alba Ventura, Elizabeth Martichoux, François Lenglet, Michel Cymes, Adeline François et Laurent Gerra seront présents en studio avec Emmanuel Macron. Ce dernier aura 2 heures pour convaincre, expliquer mais aussi dialoguer avec les auditeurs. Les Petits-déjeuners de la présidentielle seront en partenariat avec la Presse Quotidienne Régionale.