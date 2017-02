Macron répond à Taubira : "Je n'ai pas de leçon à recevoir sur la famille"

publié le 24/02/2017 à 11:55

Les propos d'Emmanuel Macron avaient créé une forte polémique. Le 16 février, le candidat du mouvement "En Marche !" à l'élection présidentielle avait déclaré que les opposants au mariage homosexuel avaient été "humiliés", sous le quinquennat de François Hollande. La sortie avait provoqué de forts remous, à gauche de la classe politique et parmi les associations LGBTQI, ce qui avait d'ailleurs poussé l'ancien ministre de l'Économie à faire amende honorable, samedi 18 février en déclarant que "la communauté homosexuelle" avait également été "humiliée" et était assurée de "toujours trouver en [lui] un défenseur".



Christiane Taubira n'a pas digéré cette diatribe et l'a fait savoir, dans une interview au Monde et à Stupéfiant !. "Qui a été humilié ? Celle qu'on traitait de guenon tous les matins ? Celle qui recevait des menaces de mort ?", rapportant les insultes dont elle a été la victime lors des débats sur le mariage pour les couples de même sexe, durant lesquels elle a été qualifiée de "macaque", notamment. "Qui a été humilié ? Les personnes homosexuelles qui ont subi des agressions verbales et physiques, qui a été humilié ? Les enfants qu'on a traités d'enfants Playmobil ? Qui a été humilié ? Elle était où l'humiliation ?".

Interrogé à ce sujet sur BFM TV, vendredi 24 février, Emmanuel Macron ne s'est pas excusé, et a asséné qu'il n'avait "pas de leçon a recevoir sur la famille", faisant valoir le fait qu'il n'avait pas non plus une famille "classique", selon ses termes, et a également tancé l'ancienne ministre de la Justice en disant qu'il aurait "aimé qu'elle ait cette même colère sur les propos sur la colonisation".