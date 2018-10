Emmanuel Macron attaqué par l'opposition après ses propos face à des retraités

publié le 05/10/2018 à 00:05

Emmanuel Macron au cœur d'une nouvelle polémique. Le chef de l'État a affirmé jeudi 4 octobre, en rencontrant des habitants à Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne, que la France se porterait "autrement" si les Français se plaignaient moins. Une occasion que l'opposition n'a pas manqué de saisir pour critiquer son action.



À une retraitée qui se plaignait de sa faible pension, le président a répondu : "Le petit-fils du général (de Gaulle) m'a dit tout à l'heure" que la règle devant son grand-père était : "'Vous pouvez parler très librement, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de se plaindre'". "Je trouve que c'est une bonne pratique qu'avait le général. Le pays se tiendrait autrement s'il était comme ça", a-t-il ajouté. "On ne se rend pas compte de la chance immense qu'on a. On vit de plus en plus vieux dans notre pays en bonne santé", a poursuivi Emmanuel Macron en discutant d'un ton courtois avec des habitants qui se pressaient contre les barrières.

S'adressant à une autre retraitée, il a ajouté : "Je me bats pour que votre petit-fils puisse avoir une retraite. Mais c'est pour cette raison que je ne peux pas vous dire : 'Je vais donner ça'. (...) Il faut des gens pour produire avant de redistribuer".

"Ces insultes incessantes (...) doivent cesser"

Mehdi Ouraoui, un des porte-paroles du mouvement Génération.s, a dénoncé un "nouveau dérapage" dans un communiqué. "Ces insultes incessantes (...) doivent cesser", a-t-il ajouté, appelant Emmanuel Macron à "se tenir". "Les retraités peuvent se plaindre. Ils paient aujourd'hui les cadeaux fiscaux faits aux plus riches de notre pays. 'Le pays se tiendrait mieux' si la politique était juste !", a ironisé le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.



"'Ceux qui se plaignent' ne le font pas par plaisir, mais parce qu'ils sont victimes des hausses ininterrompues de taxes et de l'insécurité endémique : bref, de votre politique !", a réagi sur Twitter la présidente du Rassemblement national (RN, en FN), Marine Le Pen. "Quand Macron est à l'étranger, il les critique ouvertement, c'est 'les Gaulois réfractaires'. Et quand il est en face d'eux dans la rue, il les tance", a déploré sur BFMTV l'eurodéputé RN, Nicolas Bay.

"Avec ce mépris permanent, il y a une incompréhension profonde entre le peuple et le président parce qu'il n'a jamais été élu de terrain et est hors sol", a jugé le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Lors de ses bains de foule, Emmanuel Macron est fréquemment interpellé par des retraités qui se plaignent de la baisse de leur pension en raison, entre autres, du paiement de la CSG décidé par le gouvernement en début d'année.