Élections européennes : "On sait ce que veulent les Français", selon Alain Duhamel

publié le 08/05/2019 à 20:33

La campagne des élections européennes s'accélère enfin. Changer l'Europe ou changer d'Europe c'est le seul point sur lequel les 33 listes sont d'accord. La seule chose, c'est qu'il y a celles qui veulent sortir de l'Europe (peu nombreuses), celles qui veulent changer l'Europe de l'intérieur : la réformer, la faire avancer, ou au contraire la freiner. En fait, au final, on sait très bien ce que veulent les Français, quels sont les changements qu'ils attendent.



Premièrement, ils souhaitent une Europe qui protège mieux. Cela signifie la défense, les intérêts commerciaux vis-à-vis de la Chine ou des États-Unis, l'immigration sur laquelle les Européens ne sont pas d'accord entre eux.

Ensuite, ils veulent une Europe qui s'occupe davantage des citoyens. Ça peut être pour leur liberté publique, mais ça peut être aussi sur le plan social : par exemple des SMIC européens et non pas le même dans tous les pays. Ils voudraient aussi une Europe qui innove mieux. Cela se traduit par l'écologie, les technologies... Et enfin, une Europe qui décide mieux.