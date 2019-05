publié le 27/05/2019 à 09:22

Parmi les images qui résument les résultats de ces élections européennes, le sourire de Yannick Jadot qui serre les poings ce matin à la Une de Libération. Le leader d'Europe Écologie - Les Verts apparaît les bras levés à la une du Parisien - Aujourd'hui en France et pour cause : "Les Verts surprennent", c'est le titre ce matin de L'Est républicain.



C'est ce qu'écrit Laurent Joffrin dans Libération, il s'agit du "trait le plus net, le plus rassurant aussi de ce scrutin". Partout dans l'Union européenne, en France mais aussi en Allemagne, en Belgique et dans d'autres pays, la percée écologiste donne sa couleur à ce scrutin, une couleur verte, celle de l'espérance. Changement de climat titre ainsi Le Bien public, Le Télégramme lui parle de "Nouvelle donne".

Les résultats définitifs confortent cette percée des écologistes d'EELV. En France, ils obtiennent 13,47% des suffrages exprimés et 13 sièges. Ils arrivent en troisième position.