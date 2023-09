ÉDITO - Renaud bientôt papa : Alba Ventura appelle à se méfier des intox

Une rumeur a circulé sur les réseaux le lundi 4 septembre, le chanteur Renaud attendrait un troisième enfant. Tous les sites, des journaux sérieux comme des magazines people, ont repris en boucle la nouvelle d'un bébé à venir. Tout avait l'air crédible lundi. Hugues Aufray, qui vient de se marier à l'âge de 94 ans, a évoqué un heureux évènement, mais sans vraiment s'attarder.

Il faut dire que sur les photos de son mariage, on y voit le couple Renaud et Cerise et l'impression d'un ventre arrondi chez la compagne du chanteur. On se dit alors : pourquoi pas ? Renaud n'a que 71 ans, c'est un jeunot à côté de Robert de Niro et Al Pacino. De Niro a eu son septième enfant à 79 ans, Al Pacino est devenu papa pour la quatrième fois à 83 ans. Du temps d'Yves Montand ont était choqué, mais là un peu moins.

La rumeur enfle donc. Mais à 19h, la fille de Renaud poste un message sur Instagram. "L'info est fausse, Hugues Auxfraises a sévi", écrit-elle. Ce que Renaud et sa compagne confirment à 22h, via leur avocat. On peut donc se réjouir d'un heureux événement, attendons juste qu'il soit annoncé par les principaux intéressés.

