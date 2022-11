ÉDITO - Mort de Philippe Alexandre : "Même ses ennemis reconnaissaient son indépendance"

Une grande voix de RTL s'est éteinte le lundi 31 octobre. Philippe Alexandre, éditorialiste politique, est décédé à l'âge de 31 ans. Beaucoup n’étaient pas encore nés ou alors en culottes courtes quand la voix sèche et tranchante de Philippe Alexandre faisait trembler tous les politiques de France.

Entre 1969 et 1996 si vous vous étiez branchés sur RTL le matin, alors vous entendiez Philippe Alexandre. Il racontait la vie politique, la petite et la grande histoire, les faits de gloire et les bassesses. Même ses ennemis reconnaissaient son indépendance, sa parole libre. Il avait révélé dans un livre l'existence de la fille cachée de François Mitterrand, Mazarine Pingeot. Au même moment, Jacques Chirac ne cessait d'appeler la rédaction de RTL pour se plaindre de Philippe Alexandre. Avoir pour ennemis Jacques Chirac et François Mitterrand pendant les années 80 était un bon signe d'indépendance journalistique.

Nous sommes aujourd'hui les héritiers de tous ceux qui se sont installés derrière ce micro rouge. Cela mérite que l’on prenne un peu de temps pour saluer Philippe Alexandre et tous ceux qui l’ont écouté sur RTL.

