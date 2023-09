ÉDITO - "Gabriel Attal est celui qui a réveillé l’institution sur le harcèlement", selon Alba Ventura

Gabriel Attal est l'homme qui monte. Le ministre de l'Éducation nationale présentait mercredi 27 septembre son plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Ce n'est pas une copie parfaite mais on peut dire : enfin ! Et on peut reconnaitre au ministre qu’il a fait une rentrée tambour battant sur le sujet du harcèlement. Il a affronté les problèmes qui se posaient. Il a dramatisé la situation. Et c’était nécessaire. De mémoire, jamais un ministre de l’Éducation n’avait fait autant sur ce fléau du harcèlement. Et le plan qu’il a présenté hier avec à la fois des mesures de détection, de la répression, avec des cellules dédiées au harcèlement dans les rectorats, la possibilité d’interdire le portable (ce n’est pas gagné), d’agir sur les réseaux sociaux (pas gagné non plus) : cela a le mérite d’être mis en œuvre. Et bien sûr, on peut moquer "les cours d’empathie", pour que les élèves apprennent à se respecter, mais il faut essayer.

Alors bien sûr on peut souligner que Gabriel Attal n’a pas fait la partie la plus difficile sur le sujet : on n’a toujours pas vu de sanction à l’encontre de l’auteur de la lettre du rectorat de Versailles aux parents de Nicolas qui s’est suicidé. Ni même de convocations alors que l’on sait que des dizaines de courriers adressés à des parents d’enfants harcelés posent question. On ne sait pas non plus dans quels établissements on a fermé les yeux sur des cas graves. Il reste encore à faire du ménage mais le ministre est celui qui a réveillé l’institution sur le harcèlement.



Il a pris à bras-le-corps deux sujets essentiels pour les Français Alba Ventura

Et sur l'abaya aussi, un sujet plus régalien et plus symbolique. Il a pris à bras-le-corps deux sujets essentiels pour les Français, deux thèmes forts pour les parents et pour les chefs d’établissements Et il l’a fait de façon énergique, sans se poser de question. En tout cas de manière implacable. L’Abaya c’est NON, le harcèlement c’est NON. Et il ne faut pas s’étonner de le voir prendre 11 points de popularité dans les sondages. Il figure déjà dans le trio de tête derrière Edouard Philippe et Marine Le Pen. 32% des sondés, selon le baromètre Odoxa, disent soutenir ou avoir de la sympathie pour le benjamin du gouvernement qui n’a que 34 ans.

De quoi lui donner des idées pour la suite ? C’est vrai que capitaliser vite et fort comme ça, on doit se sentir pousser des ailes. Mais il faut se méfier des victoires rapides. C’est très bien mais le sujet de l'Éducation nationale est une tâche immense, il va falloir s’attaquer au niveau des élèves, redresser le niveau en maths, en français, repenser les apprentissages mais aussi l’organisation du temps scolaire, les remplacements de profs, leurs formations… C’est ça l’essentiel de sa fonction. La suite pour Gabriel Attal sera sans doute plus lente, plus laborieuse. Il a la politique dans le sang, il n’est pas un techno, il maîtrise la com’ comme personne. Maintenant, il faut s’attaquer au fond des sujets de l'Éducation.