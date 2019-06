publié le 30/06/2019 à 14:38

Dans une interview à Ouest France, Nicolas Hulot a appelé à l'unité par-delà les clivages politiques afin d'affronter la "guerre" contre le dérèglement climatique. Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Jordan Bardella considère "que s'il y a une responsabilité humaine, dans ce qui apparaît comme un réchauffement climatique, il en va de notre modèle économique".

Sur la question de l'urgence climatique, le député européen veut "sortir du catastrophisme et de l'hystérie. Il y a devant nous un défi environnemental avec probablement un défi climatique, qui est peut-être l'un des défis auxquels va devoir faire face l'humanité durant ce siècle".

D'après lui, "on n'arrivera pas à résoudre cette question de manière raisonnée et apaisée en étant dans l'hystérie de manière permanente. J'ai le sentiment que l'on cherche sur la question écologique à culpabiliser de manière permanente les Européens et les Français. On a tendance à être dans une écologie punitive (...) Arrêtons de vouloir criminaliser les Français".