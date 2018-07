publié le 29/08/2016 à 08:48

Nicolas Sarkozy était l'invité de RTL lundi 29 août. Après avoir répondu aux questions d'Elizabeth Martichoux puis des auditeurs, l'ancien président de la République est resté face à Laurent Gerra. "Oui, Nico, c'est moi, non je n'ai pas changé, je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait rêver", fredonne-t-il, imité par l'humoriste. "Vous voulez savoir pourquoi que comment ça se fait que j’aime C. Jérôme ? Eh ben, j’vais vous l’dire : j’aime C. Jérôme parce que c’est Jérôme", répond-il. "Et pis j’aime aussi Polnareff parce qu’il donne tout, tout, pour sa chérie. Et France Gall, parce qu’elle donne tout pour la musique", lance-t-il à Mademoiselle Jade.



Nicolas Sarkozy lance : "Moi, je veux donner tout pour la France. Et si y'en a que ça défrise, hein, comme le croque-mort de la Sarthe et ben y z’ont qu’à être chauve, comme le retraité de Bordeaux". Certains disent qu'il souhaite prendre sa revanche à la présidentielle contre François Hollande. "Avant, j’étais énervé contre le menteur à teinture, qui a promis n’importe quoi et qui a fait tout le contraire. Mais c'est oublié, tout ça. J’ai pas envie de tirer sur une ambulance qui a les quatre roues crevées. J’ai changé, vous savez.", réplique-t-il calmement.

Le soir de sa défaite, en 2012, il avait annoncé qu'il quitterait la politique. "C’est vrai, mais c’était il y a cinq ans et tout le monde disait : 'Il est mort, y reviendra pas'", admet l’ancien président, toujours imité par Laurent Gerra. "Et ben malgré moi, quand j’ai vu l’état de la France, j’ai résurrecté, je suis reviendu en pleine forme et je suis même prêt à répondre à des auditeurs, même si y donnent pas leur identité heureuse à l’antenne", plaide-t-il.