publié le 29/08/2016 à 08:27

La défiscalisation des heures supplémentaires est l'un des leitmotivs de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État l'avait mise en place, François Hollande a, lui, préféré les supprimer dans la foulée de son élection. Sans surprise, Nicolas Sarkozy a prévu d'inscrire la proposition dans son livre Tout pour la France. Le candidat à la primaire de la droite souhaite par ailleurs que chaque entreprise fixe librement le temps de travail par un accord salarié via un référendum ou pas.



Si une entreprise fixe à 40, le nombre d'heures hebdomadaires, la première heure défiscalisée sera donc la 41ème et non plus la 36ème, comme il le stipulait à l'époque. "Dans ce cas-là, le salarié aura beaucoup plus que les heures supplémentaires puisque chaque mois il sera payé sur les 40 heures. Naturellement, l'augmentation du temps de travail passera par 36 heures payées 36, 37 payées 37, 38 payées 38. C'est travailler plus pour gagner plus."

Le travail sera encore un axe fort du programme de Nicolas Sarkozy. Et de rappeler : "Je souhaite que soit donnée la priorité absolue au travail. Neuf millions de salariés français ont bénéficié d'une augmentation de leur pouvoir d'achat grâce aux heures supplémentaires." Ces dernières ne commenceront donc pas au même moment pour toutes les entreprises. "J'ai posé deux conditions : que les salariés soient d'accord et que les heures au-delà des 35 heures soient payées."