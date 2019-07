publié le 11/07/2019 à 08:45

Une interview, une prise de parole en sortie de Conseil des ministres et un message sur Facebook. François de Rugy a multiplié les interventions afin d'éteindre la polémique déclenchée par la publication d'un article de Mediapart.

Le site d'investigation a recensé une dizaine de dîners dans les murs de la résidence du président de l'Assemblée, entre octobre 2017 et juin 2018, qui rassemblaient à chaque fois entre dix et trente invités, appartenant pour l'essentiel au cercle relationnel et amical de son épouse Séverine de Rugy, journaliste au magazine Gala.

Documents, photos et témoignages à l'appui, le journal en ligne dévoile le déroulé de ces dîners. À table, homards, champagne et grands crus issus des caves de l'Assemblée nationale, comme un Mouton-Rothschild 2004 apparaissant sur une photo, sur laquelle Séverine de Rugy pose. C'est à chaque fois le personnel de l'Hôtel de Lassay qui était mobilisé pour l'occasion, affirme Mediapart.

Invité à l'antenne de RTL ce jeudi 11 juillet, Pierre Person, le délégué général adjoint d'En Marche, rappelle que "quand vous êtes président de l'Assemblée nationale, vous êtes président d'une institution, vous représentez tous les Français. Et donc, c'est normal que les services de l'État mettent à disposition à la fois la culture culinaire française".

Pierre Person revient sur les activités privées du président de l'Assemblée nationale. "Après vous êtes président de l'Assemblée nationale, 24 heures sur 24. Donc il vous arrive d'avoir des représentations à l'Hotel de Lassay. Et dans ce cadre, vous avez des activités privées. Vous devez avoir des justificatifs et des justifications", précise-t-il.

Le numéro deux de La République En Marche renouvelle "sa confiance" envers François de Rugy. "Il apportera et apporte tous les justificatifs", explique-t-il. Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement a précisé que le ministre d'État conservait la confiance d' Emmanuel Macron. Si le ministre de la Transition écologique et solidaire n'arrive pas à fournir les justificatifs, "c'est au premier ministre d'en tirer les conséquences", estime Pierre Person. "Il faut laisser la possibilité à François de Rugy de s’exprimer sur le sujet", ajoute-t-il.