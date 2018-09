et La rédaction numérique de RTL

publié le 13/09/2018 à 22:00

Personnaliser son intérieur aux couleurs de la présidence ? Pour les amateurs, c'est désormais possible. Le couple Macron dévoile sa gamme de produits "Élysée, Présidence de la République", disponible sur une boutique en ligne dès ce vendredi 14 septembre. Une ligne de produits garantis "made in France", puisqu'ils sont élaborés en partenariat avec une vingtaine de marques françaises.



Sont disponibles - entre autres - des drapeaux tricolores, des montres, des carnets, des posters ou des macarons Pierre Hermé. L'Élysée dévoile également un t-shirt "Président" de la marque Le Slip Français, un sac de course en toile "Première Dame" ou des cartes postales à deux euros.

En revanche, il vous faudra débourser quelque 169 euros pour une montre bleu-blanc-rouge, ou même 250 euros - l'article le plus cher - pour un bracelet Atelier Paulin en fil d'or 14 carats... avec inscription au choix : Liberté, Égalité ou Fraternité.

Une boutique éphémère sera installée ce vendredi dans la cour de l'Élysée pour les Journées du Patrimoine. Et tout ça bien sûr, va permettre d'engranger de l'argent, à hauteur de 12% sur chaque vente. Et les euros récoltés serviront à entretenir le patrimoine : le palais de l'Élysée bien sûr, la lanterne à Versailles ou le Fort de Brégançon et donc, sa fameuse piscine.