Le Slip Français : l'entreprise tricolore qui monte

C'est une marque qui grimpe : Le Slip Français. L'entreprise est en train de passer un cap, de devenir un véritable industriel. Son fondateur, Guillaume Gibault, reste à 32 ans le principal actionnaire, mais il a fait entrer dans le capital deux fonds d'investissement. Cela donne de l'argent frais pour acheter de nouveaux robots, des outils de production, en partenariat avec les fournisseurs.



Parce que "Le Slip Français, ce sont 60 personnes, mais aussi 42 ateliers dans la France entière qui font travailler 152 employés avec nous", se réjouit Guillaume Gibault. Pas mal pour un sous-vêtement pour homme avec un liseré bleu blanc rouge, dont l'idée a germé il y a 7 ans.

En 2012, Guillaume Gibault décide de fabriquer un slip pour homme Made in France. Mais au départ, ce n'est pas gagné. Guillaume travaille pour Bio c' Bon, la chaîne de magasins bio. "Mais je voulais créer ma propre boîte", raconte-t-il. Un peu comme son arrière grand-père, qui avec les sacs Flam, fournissait en maroquinerie les pilotes de l'Aéropostale.

Guillaume aime la mode, il veut miser sur Internet. Quoi de plus simple à envoyer par la Poste qu'un sous-vêtement ? C'est en partageant une bière avec ses amis qu'il lance Le Slip Français. Une marque donc née d'une conversation de potaches.

Une entreprise florissante

Là, il a fallu trouver les fabricants. La première cargaison, 600 slips, ramenés dans le coffre d'une voiture de location, vient de l'usine Moulin Neuf Textiles, en Dordogne. Puis ce sont les ateliers Lemahieu, à Saint-André près de Lille, qui rejoignent l'initiative. Maintenant, il y a aussi les confections du Coglais, près de Rennes, pour les maillots de bains, ou Broussaud Textiles, près de Limoges, pour les chaussettes.



"Je les ai trouvés sur internet, tout bêtement ou encore dans les annuaires des chambres de commerce" explique Guillaume Gibault. Le Slip Français c'est maintenant une PME parisienne qui affiche un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros pour une production Made in France, qui se compose à 60% de slips, 20% de maillots de bain, 70% des ventes et qui se font sur internet, sept boutiques en propre et quatre nouvelles qui vont bientôt ouvrir à Lyon, Bordeaux, Lille et Cannes.

Le Slip Français mise sur la robotisation

Parce que ça marche : un slip se vend en moyenne entre 25 et 35 euros et pour rester en France, l'entreprise réduit sa marge et croit en la robotisation. "Les robots peuvent permettre de conserver les usines textiles chez nous : produire plus vite, fabriquer sans couture pour réduire au maximum le nombre d'opérations sur chaque pièce, présenter peu de modèles". Ce sont les clés du succès du Slip Français.