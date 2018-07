publié le 26/01/2018 à 17:31

Paris a les pieds dans l'eau. Depuis plusieurs jours la crue de la Seine, qui doit atteindre son niveau maximum le week-end du samedi 26 et dimanche 27 janvier, recompose le paysage de la capitale.



Quais inondés, arbres en partie immergés, musées sous haute surveillance : à Paris, la circulation est interdite au niveau du tunnel des Tuileries, entre le Pont du Garigliano et le Pont de Bir-Hakeim et la place Valhubert. Les voies sur berges piétonnes ont été fermées et les Voies navigables de France ont interdit la navigation, notamment sur toute la Seine amont, Paris inclus.



Le tronçon central de la ligne C du RER à Paris est également fermé au moins jusqu'au mercredi 31 janvier. Les musées du Louvre et d'Orsay ont pris leurs précautions, et les ministères se préparent à un repli éventuel sur des sites de secours.

Découvrez à quoi ressemblent les lieux bien connus de Paris lorsque les eaux montent en faisant glisser le curseur au milieu de l'image :

Le pont de Bercy

La Conciergerie

Le pic de crue attendu ce week-end devrait finalement être moins élevé qu'en juin 2016, lorsque la Seine avait atteint les 6,10 mètres de hauteur.



Ces montées des eaux n'ont cependant rien de comparable avec la célèbre crue centennale de 1910. La Seine avait alors dépassé les 8,60 mètres sur l'échelle hydrométrique du Pont de l'Alma, inondant de nombreux quartiers de Paris et provoquant de coûteux dégâts.

Le pont Saint-Michel lors de la crue centennale le 28 janvier 1910
La rue Traversière inondée lors de la crue centennale à Paris en 1910
La rue Saint-Lazare inondée lors de la crue centennale de 1910 à Paris
Une passerelle boulevard Haussmann lors de la crue centennale de Paris en 1910.
Des hommes en barque sur le quai de Billy à Paris, lors de la crue centennale de 1910.