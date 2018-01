publié le 24/01/2018 à 14:25

Paris se prépare au pic de la crue de la Seine. Selon les prévisions météo, le pic aura lieu samedi 27 janvier et sera compris entre 5,80 et 6,20 mètres. En 2016, l'eau était montée à 6,10 mètres. Le préfet de police de Paris a tenu une conférence de presse ce mercredi 24 janvier.



Et d'expliquer : "L'ensemble des acteurs travaillent sur l'hypothèse de samedi, autour de 6 mètres. On prendra les décisions qui conviennent, cela signifiera peut-être pour les réseaux de transport, notamment la SNCF, quelques coupures de tronçons supplémentaires. Ça pourrait signifier, mais ce n'est absolument pas le cas à l'heure où je parle, des portions de voies routières qui seront plus impactées."

Le préfet a indiqué qu'une vigilance particulière était mise en place sur les bords de Marne. Le niveau de la Seine va-t-il battre le record de juin 2016 ? Tout dépendra de la quantité de pluie qui va tomber dans les prochaines heures. Un nouvel épisode pluvieux est prévu et durera jusqu'au vendredi 26 janvier. Entre 5 et 7 millimètres de précipitations sont attendus.

À écouter également dans ce journal

- Accusé d'avoir logé les terroristes des attentats du 13 novembre 2015, Jawad Bendaoud est jugé à partir ce mercredi 24 janvier.



- Système de santé : le hashtag #BalanceTonHosto dénonce les conditions de travail du personnel dans les hôpitaux.



- Montauban : les agriculteurs défilent dans le centre-ville pour protester contre les nouvelles aides à l'élevage.



- "Sugarland" : le nouveau documentaire sur le sucre sort ce mercredi 24 janvier.



- Football : supendu jusqu'en octobre 2019, Michel Platini veut "que justice lui soit rendue"



- Tennis : à 36 ans Roger Federer s'est qualifié pour la demi-finale de l'Open de Melbourne, en Australie.