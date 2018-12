publié le 02/12/2018 à 11:40

Si le gouvernement peine à établir le dialogue avec un mouvement sans leader ni idéologie précise depuis le début de la mobilisation, la situation pourrait bien évoluer. Des "gilets jaunes" appellent à une "sortie de crise" et affichent leur souhait d'être "les porte-parole d'une colère constructive" dans une tribune publiée par Le Journal du Dimanche, au lendemain d'une journée marquée par une flambée de violences.



Dans ce texte, ces dix porte-parole autoproclamés condamnent "toutes les formes de violence" et se disent à la "disposition du Premier ministre pour un premier rendez-vous". Invité de RTL, Benjamin Cauchy, l'un de ces leaders, assure qu'il ne peut "que dénoncer" ces débordements. "Dans les 85% des Français qui soutiennent les 'gilets jaunes', il n'y a pas 85% de personnes qui sont enclins à la révolution et à l’insurrection", lance-t-il.

Selon lui, la "surdité du gouvernement" a entraîné "une cristallisation de la colère". "Les gens ne sont plus en état d'accepter cette surdité et nous avons besoin d'un électrochoc politique", poursuit-il assurant que "la quasi totalité des 'gilets jaunes' n'ont pas envie de mettre le pays à feu et à sang".

Dans ce contexte, ces dix porte-parole du mouvement lancent un appel à l'exécutif. "Nous sommes prêts à discuter car je pense que le gouvernement a également envie d'avoir une sortie de crise comme les 'gilets jaunes'", explique-t-il réclamant dès lors "une justice fiscale, une justice sociale, un aménagement du territoire cohérent pour qu'il n'y ait pas une France à deux vitesses et une représentativité politique cohérente".



Pour arriver à cela, Benjamin Cauchy dresse la liste des revendications allant de "l'ouverture d'états généraux de la fiscalité", à une "conférence sociale nationale" en passant par "l'organisation de référendums réguliers sur les grandes orientations sociales et sociétales du pays".