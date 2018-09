publié le 04/09/2018 à 07:54

La tendance ne serait pas au grand chamboule-tout au gouvernement. Après le départ de Nicolas Hulot le 28 août, un remaniement devrait avoir lieu ce mardi 4 septembre. Mais il est peu probable qu'une grande partie des ministres soient remplacés.



Car un grand changement mettrait en évidence les faiblesses de l'équipe actuelle d'Édouard Philippe, et ne manquerait pas d'alimenter les rumeurs selon lesquelles rien ne va plus au sommet de l'État. À l'inverse, un simple remplacement de Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique et solidaire signifierait qu'il ne s'agissait qu'une défection personnelle.

Côté casting, la perle rare est difficile à trouver. Daniel Cohn-Bendit n'a pas été retenu, et un remplacement par Laurence Tubiana, l'ancienne négociatrice de la COP21, n'est plus d'actualité. La piste de Pascal Canfin, ex-ministre de François Hollande et directeur général de WWF, est envisagée, mais une surprise est toujours possible.

Ce qui est sûr, c'est que le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire sera rapidement plongé dans le grand bain, avec un conseil des ministres dès mercredi, aussitôt suivi d'un séminaire.