La prophétie se sera donc réalisée. Emmanuel Macron a décidé de démissionner du gouvernement, ce mardi 30 août. Depuis plusieurs mois, et à chaque sortie du ministre de l'Économie, les rumeurs se faisaient de plus en plus fortes. En lançant son parti "En Marche !", le jeune protégé de François Hollande s'était attiré les foudres de Manuel Valls et des autres ministres, qui l'appelaient à clarifier sa situation. C'est désormais chose faite, puisque que l'homme politique aurait annoncé la nouvelle à ses collaborateurs.



En coulisses, Emmanuel Macron aurait rencontré François Hollande, hier, afin de parler de sa démission. Le magazine Challenges révèle que "François Hollande a essayé de retarder le départ de son ministre et lui a demandé de déclarer qu'il le soutiendrait pour 2017". Emmanuel Macron a toutefois refusé cette option. Initialement, Emmanuel Macron avait prévu de s'adresser aux Français afin de présenter le diagnostic du pays, issu de la grande consultation faite durant l'été.

Se positionner avant le mois de décembre

Ce bouleversement de l'agenda serait dû à la "multiplication des provocations" du ministre de l'Économie, telles que la déclaration sur le fait qu'il ne soit pas socialiste et l'agacement du président de la République. Un "franchissement de la ligne jaune", selon le magazine. Autre hypothèse : le fait que le locataire de Bercy soit frustré de ne pouvoir s'exprimer que sur son ministère et non pas sur "les thèmes 'régaliens' qui font l'essentiel du débat aujourd'hui", note Challenges. Quelle est la suite pour Emmanuel Macron ? Attendu au Journal télévisé de TF1, l'ancien ministre devrait expliquer son choix mais pas pour autant annoncer une candidature à l'élection présidentielle.

Cependant, la décision de quitter le gouvernement daterait du 24 août dernier. C'est lors d'un déjeuner avec ses proches qu'Emmanuel Macron a annoncé la nouvelle. Selon Le Figaro, le ministre aurait dit "vous le saurez vite. je vais poser la question à François Hollande. Si je peux continuer à m'exprimer et dérouler mes idées en restant au gouvernement, je resterai. Si je dois rester silencieux, j'en tirerai les conclusions. On ne sait pas ce que Hollande va faire en 2017. Mais dans le cas de figure où il ne serait pas candidat, je ne peux pas attendre décembre ! Tout le monde se prépare à la fatalité d'une défaite élégante. Je me refuse cette fatalité !".

Mais l'enjeu est délicat pour le ministre qui risquerait, soit d'être associé au bilan de François Hollande, soit de passer pour un traître. Un de ses proches lui aurait même conseillé de ne "pas faire une sortie à la Montebourg". Réponse du membre du gouvernement : "Je ne partirai pas comme Montebourg. Je serai solidaire de ce qu'on a fait au gouvernement, de ce qu'a fait le président. Je pars car la classe politique est totalement déconsidérée. L'offre politique ne correspond plus à ce qu'attendent les Français. or, je suis l'un des seuls à capter un électorat qui ne s'intéresse plus à la politique, qui a décroché. Il faut être conscient de ce qui est en train de se passer dans ce pays. La situation est explosive... Si Nicolas Sarkozy est le candidat de la droite, beaucoup d'électeurs de gauche n'iront pas voter au deuxième tour pour ne pas avoir à choisir entre Marine Le Pen et lui. Il faut se battre pour éviter un accident de l'Histoire".