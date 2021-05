Déconfinement : "Ce n'est pas la bamboche du jour au lendemain", prévient Macron

publié le 21/05/2021 à 06:00

Mercredi 19 mai amorçait la première phase du déconfinement, avec la réouverture de plusieurs lieux publics, notamment les terrasses, musées et commerces. Si Emmanuel Macron se réjouit d’un début de "retour à la vie normale", il enjoint néanmoins les Français à rester prudents. Même si ces réouvertures étaient selon lui "la priorité", il tient à relativiser : "Aujourd'hui, on peut être raisonnablement confiant, mais il faut tous rester vigilants, parce qu'on a une part de la clef du succès".



Tout en encourageant les Français à profiter de ces instants de liberté, "ce n'est pas la 'bamboche' du jour au lendemain", prévient le chef de l'Etat. "Les Français ne veulent pas qu'on revienne en arrière, et moi non plus ! On a été dans la ouate pendant longtemps". "Il y a de l'optimisme, mais il y a de la fatigue", insiste-t-il.

Et d'ajouter : "À chaque étape [de l'épidémie], on a essayé d’expliquer. Les Français ont compris qu’on leur avait fait confiance. À partir de la fin de l’année dernière, ils ont été acteurs de cette reconquête collective. Ils ont accepté des couvre-feu, des restrictions. Et les résultats, on les leur doit".

Les restrictions s'allègeront encore le 9 juin prochain, date à laquelle le couvre-feu passera à 23h, les cafés, bars et restaurants rouvriront en intérieur avec des jauges. La dernière étape aura lieu le 30 juin où si les conditions sanitaires le permettent, le couvre-feu devrait être abandonné.