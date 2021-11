Une "inquiétante activité militaire russe" en Ukraine. Les chefs de la diplomatie américaine et française, Antony Blinken et Jean-Yves Le Drian, ont réagi au déploiement de troupes russes à la frontière ukrainienne. Ils se sont basés sur "des informations faisant état d'activités militaires russes inquiétantes en Ukraine et à proximité" et ont rappelé "leur engagement indéfectible envers la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine", selon un communiqué du département d'Etat américain.

La France avait déjà mis en garde la Russie contre toute "nouvelle atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine", après ce déploiement. Washington s'était aussi inquiété de mouvements de troupes russes à proximité de l'Ukraine et avait mis Moscou en garde contre une invasion.

La Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014. L'Ukraine est aussi en conflit avec des séparatistes prorusses dans l'est de son territoire depuis cette date. La Russie est accusée par Kiev et les Occidentaux de soutenir militairement et financièrement les séparatistes, ce qu'elle dément.



