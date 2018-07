et La rédaction numérique de RTL

publié le 16/07/2018 à 08:50

"Bonjour, je n'ai plus beaucoup de voix, mais bonjour", a débuté ce lundi 16 juillet matin Anne Hidalgo, la maire de Paris invitée sur RTL. L'édile a, elle aussi, fêté le titre de champions du monde glané par les Bleus dimanche, à la suite de leur victoire face à la Croatie 4-2. "J’ai eu l’immense bonheur de partager cette fête avec près de 100.000 personnes sur le Champ-de-Mars. C’était une ambiance incroyable", confie-t-elle



La municipalité a eu à organiser un week-end chargé, avec les festivités et commémorations du 14 juillet, avant la diffusion du match de l'équipe de France et lundi le défilé des héros à Paris. "Aujourd'hui il y aura le retour de nos champions qui vont descendre les Champs-Élysées, avec quelque chose de sécurisé, pour que le bus ne soit pas au milieu d'une foule, où il pourrait y avoir du danger", a indiqué Anne Hidalgo.



"La préfecture de police définira un périmètre pour que le bus puisse circuler, et ne pas se retrouver bloqué au milieu de la foule, ce qui avait quand même été le cas de 98. Donc sécurité pour tout le monde", insiste la maire de la capitale.

La circulation automobile sera coupée "dans l'après-midi". Les joueurs pourront ensuite être acclamés sur la place de la Concorde, ils seront comme en 1998 au balcon du palace Le Crillon.