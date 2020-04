publié le 29/04/2020 à 18:15

Christophe Bouchet, le maire radical de la ville de Tours (Indre-et-Loire), a mis en place une initiative originale qui vise à relancer l'économie tourangelle. Afin de donner un coup de pouce au pouvoir d'achat de sa ville, le maire a organisé le "fond étincelle".

"On a doté ce fonds d'1,5 million d'euros, c'est à dire plus de 10 euros par habitant, pour avoir une triple action : sociale, solidaire et économique", explique le maire tourangeau. Ce fonds va être converti "en 30.000 bons d'achat social et solidaire avec un nominal de 50 euros" précise l'élu.

Du côté social, ces bons seront distribués aux habitants les plus démunis. Du coté solidaire pour que la municipalité témoigne de son soutien "à tout ceux qui ont été en première lignes pendant deux mois", explique Christophe Bouchet en citant notamment les soignants, aide-soignants, Ehpad, pompiers, et éboueurs.

Ces bons ne pourront être utilisés que dans les établissements qui sont à Tours Christophe Bouchet, maire de la ville de Tours (37) Partager la citation





Les personnes bénéficiaires "pourront avoir une dotation d'un bon jusqu'à trois bons, de 50 à 150 euros", indique le maire. Ils n'auront cependant que deux mois pour les dépenser, et pas n'importe où.

En effet, cette durée de validité du bon a pour but de "donner un coup de fouet pour les commerçants tourangeaux, car ces bons ne pourront être utilisés que dans les établissements qui sont à Tours", précise l'élu.