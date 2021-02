publié le 31/01/2021 à 15:45

Une situation "compliquée et grave". Philippe Martinez reconnait un côté inédit à la crise sanitaire qui traverse la France. Mais selon le secrétaire général de la CGT, l'exécutif doit assurer davantage de "visibilité" aux Français, notamment sur le confinement.

"Il y a besoin d'y voir clair sur la suite des événements. On ne peut pas annoncer des choses, la veille pour le lendemain, il faut une visibilité et des échéances. le couvre-feu à 18 heures bouleverse le quotidien des citoyens", a-t-il expliqué lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 31 janvier. "On se demande où on va, comment on décide, qui décide et qui prend les décisions", a-t-il ajouté.

Entre le risque sanitaire et le risque économique, le syndicaliste veut "toujours privilégier la santé". "Qu'est-ce qui est le plus important ? La vie ou l'économie ? (...) La santé doit primer", a insisté Philippe Martinez. Le secrétaire général de la Confédération en appelle à "des mesures cohérentes qui ne divisent pas".