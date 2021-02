Coronavirus : des élus appellent à stopper l'état d'urgence sanitaire

publié le 19/02/2021 à 16:28

Une dizaine de députés de la majorité demandent à Jean Castex de sortir de l'état d'urgence sanitaire. Ces élus lui ont écrit mercredi et rappellent qu'un état d'exception ne saurait devenir la règle.

L'état d'urgence sanitaire, en cours depuis maintenant un an, concentre le pouvoir aux mains de l'exécutif. Il n'a pas besoin du Parlement pour imposer le couvre-feu ou le confinement. C'est supportable de manière exceptionnelle, moins sur la durée, car cela porte un coup aux libertés publiques.

Il faut dès maintenant à un meilleur encadrement de l'état d'urgence, selon ces Marcheurs, dont fait partie le député Jacques Maire. "Au bout d'un an, déclare-t-il, il faut préparer la sortie. Je pense qu'on va vivre pendant une certaine durée avec le risque du covid et que la fin de la crise sera progressive. Il faut se demander comment on continue une gestion efficace de la crise en restant dans le droit commun."

Par exemple, l'article 16 de la Constitution qui donne les pleins pouvoirs au président est beaucoup plus encadré avec une durée limitée à 30 jours. Ce n'est pas la première fois que les Marcheurs invitent à réfléchir et, pourquoi pas, modifier la Constitution. Mais jusqu'ici sans grand succès.