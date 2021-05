et Marie-Pierre Haddad

publié le 23/05/2021 à 15:44

"Il nous reste une interrogation britannique sur les mutations du virus", a concédé Jean-Yves Le Drian. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 23 mai, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a indiqué que "le variant indien au Royaume-Uni est en train de poser des problèmes et des interrogations. Nous sommes très vigilants".

Jean-Yves Le Drian s'est montré très critique envers le premier ministre britannique et sa gestion de la crise sanitaire. "Boris Johnson (...) est habitué aux effets de manche, estime-t-il. C'est une de ses spécialités".

Le ministre a tenu à rappeler que l'Europe a "exporté autant de doses que celles que nous avons nous-mêmes consommé. La Grande-Bretagne n'a pas exporté". Pour le ministre des Affaires étrangères, cela traduit "un sentiment" de "renfermement sur soi, peut-être presque d'égoïsme".

Coronavirus au Royaume-Uni : "J’utiliserais volontiers le terme d’égoïsme à propos de l’attitude du gouvernement britannique", confie @JY_LeDrian dans #LeGrandJury pic.twitter.com/eHgMplyM6e — RTL France (@RTLFrance) May 23, 2021